Мінус ще один. Народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин вирішив скласти мандат

Із січня минулого року Олег Волошин перебуває під санкціями США за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України".

Related video

Народний депутат партії ОПЗЖ, діяльність якої заборонена в Україні Олег Волошин вирішив скласти депутатський мандат і написав відповідну заяву, інформує "Суспільне" з посиланням на слова колишнього співголови партії та фракції ОПЗЖ Юрія Бойка, який також повідомив про те, що заяви на складання мандатів подали однопартійці Волошина Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.

Волошин — народний депутат Верховної Ради України ІХ скликання. Як пише Zaxid.net, він є членом редколегії проросійського каналу "112 Україна".

Шість років тому, 7 грудня 2017 року в Kyiv Post вийшла англомовна стаття Волошина "Пол Манафорт — невідомий солдат української євроінтеграції". Пізніше ФБР з'ясувало, що матеріал було дописано та підредаговано самим Манафортом, фігурантом розслідувань зв'язків 45-го президента США Дональда Трампа з російською політичною верхівкою та колишнім лобістом Віктора Януковича.

Через три роки Волошин оскандалився дописом у Facebook. Він написав, що французька депутатка Валерія Фор-Мунтян запропонувала залучити бойовиків "ДНР" "для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів".

[ + – ] Допис Олега Волошина Фото: Хвиля

Така заява обурила Фор-Мунтян, яка категорично спростувала викладену інформацію.

У липні 2020 року в стінах Верховної Ради нардеп заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", додавши, що Україна нібито не має суверенітету й не може відновити суверенітет над Кримом.

Через чотири дні після цих слів Волошина облили зеленкою біля будівлі парламенту.

З 20 січня минулого року Волошин перебуває під санкціями, які запровадило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Причина такого кроку — "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України". Окрім Волошина, санкції було накладено ще на трьох осіб.

Раніше Фокус писав, що у вересні 2021 року Олег Волошин нарік на те, що народними депутатами стали люди, які вчора "торгували на ринку овочами".