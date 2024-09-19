Кар'єра Андрія Деркача у Москві — сигнал молодим агентам Кремля в Україні

Публічне оголошення про нову посаду Андрій Деркача — це сигнал новому поколінню агентів РФ, які наразі можуть перебувати на території України.

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Після того як колишній народний депутат України став сенатором від Астраханської області, він розкрив себе повністю як агент РФ. І за багаторічну працю на ФСБ отримав винагороду — високий пост. Про це в коментарі Фокусу сказав політолог Петро Олещук.

"І недарма все відбувається публічно. Призначивши Деркача на високу посаду, Росія посилає сигнал своїм агентам, що всіх пам'ятають, нікого не кидають, за заслуги нагороджують. Медведчука витягли з в'язниці, Деркачу дали високу статусну посаду", — говорить він.

До того ж він вважає, що публічне оголошення про нову посаду — це сигнал новому поколінню агентів РФ, які можуть перебувати в Україні, мовляв, погоджуйтесь на співпрацю, ми своїх не кидаємо.

"Росіяни намагаються вербувати нове покоління українських політиків. Є певні індикатори, за якими можна визначати настрої окремих осіб. Наприклад, заборона російської православної церкви. УПЦ МП завжди була важливим інструментом збереження російського впливу в Україні, і до тих людей, у яких начебто не спрацювала картка під час голосування в парламенті, у мене особисто викликають підозри. Тому що для Росії заборона церкви все-таки тригерна тема", — говорить Петро Олещук.

Більш детально про те, як Кремль посилає сигнали своїм агентам в Україні, читайте в новому ексклюзивному матеріалі Фокусу "Андрій Деркач — сенатор РФ: які сигнали посилає Кремль своїм агентам в Україні, шануючи зрадників".

Нагадаємо, екснардеп Андрій Деркач облаштувався в РФ і став представником губернатора Астрахані у Раді Федерації.

У січні 2023-го президент Володимир Зеленський позбавив Деркача українського громадянства.