"Это инсинуация": нардеп от ОПЗЖ Пономарев отреагировал на подозрение в госизмене (видео)

По словам подозреваемого, он рассчитывал, что на подконтрольной Украине территории его будут "встречать с радостью". Политик также отрицает, что сотрудничал оккупантами.

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Народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев прокомментировал выдвинутое против него подозрение в государственной измене. Об этом он высказался в комментарии пророссийскому изданию "Страна.ua" 24 июля.

По версии Пономарева, на оккупированную территорию он поехал, чтобы забрать родственников. Он также утверждает, что там его арестовали, удерживали в тюрьме и не давали вернуться на подконтрольную Украине территорию. При этом он не уточнил, как именно выбрался из оккупации.

Александр Пономарев заявил, что переоформление его активов по законодательству РФ якобы происходило без его контроля. По словам нардепа, россияне национализировали его имущество на оккупированных территориях.

"Все обвинения, что на моих предприятиях делались продукты в пользу оккупантов, это инсинуация", — утверждает Пономарев.

Пономарев прокомментировал выдвинутое ему подозрение в госизмене

Нардеп также сказал, что оккупанты предлагали ему сотрудничать, однако он якобы отверг их предложение.

"После того, как я не согласился и вернулся в Украину, я рассчитывал, что меня будут встречать с радостью, а в ответ получил кучу претензий, что я якобы с кем-то там сотрудничал", — заявил депутат.

Пономареву выдвинули подозрение: что известно

В понедельник, 24 июля, в СБУ сообщили, что действующий народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ сотрудничал с оккупантами. По данным следствия, нардеп перешел на сторону врага в начале полномасштабного вторжения.

"Нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам", — сообщили в ведомстве.

В заявлении СБУ также говорилось, что нардеп посещал временно оккупированный Крым и РФ, после чего вернулся в Киев, откуда продолжил помогать врагу. В ведомстве не уточняли, о ком идет речь, однако судя по обнародованным фото, подозреваемым является Александр Пономарев.

Напомним, что 15 июля НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата от запрещенной политической партии ОПЗЖ Наталью Королевскую. По данным ведомства, она разыскивается как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.