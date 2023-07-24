"Це інсинуація": нардеп від ОПЗЖ Пономарьов відреагував на підозру в держзраді (відео)

За словами підозрюваного, він розраховував, що на підконтрольній Україні території його будуть "зустрічати з радістю". Політик також заперечує, що співпрацював з окупантами.

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Народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Олександр Пономарьов прокоментував висунуту проти нього підозру в державній зраді. Про це він висловився в коментарі проросійському виданню "Страна.ua" 24 липня.

За версією Пономарьова, на окуповану територію він поїхав, щоб забрати родичів. Він також стверджує, що там його заарештували, утримували у в'язниці та не давали повернутися на підконтрольну Україні територію. При цьому він не уточнив, як саме вибрався з окупації.

Олександр Пономарьов заявив, що переоформлення його активів за законодавством РФ нібито відбувалося без його контролю. За словами нардепа, росіяни націоналізували його майно на окупованих територіях.

"Усі звинувачення, що на моїх підприємствах робилися продукти на користь окупантів, це інсинуація", — стверджує Пономарьов.

Пономарьов прокоментував висунуту йому підозру в держзраді

Нардеп також сказав, що окупанти пропонували йому співпрацювати, однак він нібито відкинув їхню пропозицію.

"Після того, як я не погодився і повернувся в Україну, я розраховував, що мене будуть зустрічати з радістю, а у відповідь отримав купу претензій, що я нібито з кимось там співпрацював", — заявив депутат.

Пономарьову висунули підозру: що відомо

У понеділок, 24 липня, в СБУ повідомили, що чинний народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ співпрацював з окупантами. За даними слідства, нардеп перейшов на бік ворога на початку повномасштабного вторгнення.

"Нардеп перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки в місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам", — повідомили у відомстві.

У заяві СБУ також ішлося про те, що нардеп відвідував тимчасово окупований Крим і РФ, після чого повернувся до Києва, звідки продовжив допомагати ворогові. У відомстві не уточнювали, про кого йдеться, однак судячи з оприлюднених фото, підозрюваним є Олександр Пономарьов.

Нагадаємо, що 15 липня НАБУ оголосило в розшук колишню народну депутатку від забороненої політичної партії ОПЗЖ Наталію Королевську. За даними відомства, її розшукують як особу, яка переховується від органів досудового розслідування.