Отпраздновала Новый год за 380 тысяч: в Киеве полиция разоблачила начальницу "Укрзалізниці"

Работница "приобрела" искусственную елку за сотни тысяч гривен, и теперь может провести шесть лет за решеткой.

Украинские следователи разоблачили 50-летнюю киевлянку, занимавшую руководящую должность в государственном предприятии "Укрзалізниця". Она, злоупотребляя служебным положением, присвоила несколько сотен тысяч гривен. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

Полицейские выяснили, что руководительница приобрела искусственную елку за 380 тысяч гривен. Средства на новогодний символ по завышенной цене были потрачены из бюджета "Укрзалізниці". Для "покупки" женщина заключила договор с подрядным предприятием.

"Факт преступления подтвердил ряд проведенных экспертиз и следственные действия", — отметили в полиции.

Правоохранители сообщили начальнице о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. За покупку елки женщина может быть приговорена к шести годам заключения и лишена права занимать определенные должности в течение трех лет. Также злоумышленнице грозит штраф.

"Досудебное расследование продолжается", — добавили в полиции.

Напомним, ночью 25 июля в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП. В Офисе генпрокурора проинформировали, что водитель авто сбил двух военнослужащих Нацгвардии на блокпосту. Один из пострадавших погиб.

В Одесской области в реанимацию попал 7-летний мальчик с ожогами и травмами. Выяснилось, что травмы были результатом "воспитания" старшей сестры.