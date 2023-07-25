В Одесской области 16-летняя сестра замучила 7-летнего брата — подробности от полиции

Старшая сестра занялась "воспитанием" младшего брата, после чего тот оказался в реанимации. Для пыток мальчика девушка использовала газовую горелку и физическую силу.

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В Одесской области в реанимацию попал 7-летний мальчик с ожогами и травмами. Оказалось, до такого состояния ребенка довела старшая сестра. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как сообщают в полиции, заявление в милицию написали медики больницы, куда доставили ребенка. У мальчика обнаружили черепно-мозговую травму, многочисленные ожоги на теле и сотрясение головного мозга.

Правоохранители установили, что это — результат "воспитания" старшей сестры пострадавшего.

"Опеку над мальчиком и тремя его сестрами 16, 11 и 9 лет после того, как их мать была лишена родительских прав, взял 62-летний родственник. Пока он с женой были заняты своими делами, старшая из девушек занялась "воспитанием" младшего брата. Она избила его, обожгла газовой горелкой, привязала и закрыла в сарае, где тот просидел всю ночь. Только утром мальчик сумел самостоятельно освободить связанные руки и выбраться из хозяйственной постройки и обратиться за помощью к соседям, которые и вызвали "скорую", — сообщают в полиции.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Белгород-Днестровской районной больницы.

Правоохранители же отправились в дом, где проживала семья, и обнаружили там газовую горелку, фрагменты синтетической веревки и другие вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование.

Свои действия сестра объяснила тем, что ее младший брат портил ее вещи и хотел сжечь скирду сена и дом газовой горелкой, а она помешала ему это сделать и занялась его "воспитанием".

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 146 УКУ (незаконное лишение свободы малолетнего, что сопровождалось причинением ему физических страданий), в рамках которого 16-летней девушке уже сообщено о подозрении, и статьей 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ. Санкции статей предусматривают наказание ограничением свободы на срок до пяти лет.

В ближайшее время будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении опекуну детей.

Также правоохранители начали уголовное производство по признакам ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), в рамках которого будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц службы по делам детей местного совета.

Известно, что младшая девочка убегала из дома, а в отношении опекуна за последний год правоохранители составляли 2 протокола по частям 1 и 2 статьи 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время двух младших девочек представители соцслужбы изъяли из семьи. Решается вопрос о дальнейшем месте проживания всех трех малолетних детей.

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