Били током и душили: подозреваемых в "покушении" на Симоньян и Собчак пытали, — росСМИ (фото)

Журналисты показали фото одного из задержанных — на его лице отчетливо видны синяки, ссадины, а на шее — следы от ударов.

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В Басманном суде Москвы было принято решение об аресте семи членов "националистических организаций" по подозрению в покушении на пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Задержанные, в свою очередь, заявили о пытках во время допроса. Об этом сообщает издание "The Insider".

По информации, семерым фигурантам дела о подготовке покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак было предъявлено обвинение в совершении хулиганства.

Согласно информации, опубликованной изданием "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда, из семерых арестованных лиц, четверо являются несовершеннолетними, родившимися в 2005 и 2006 годах. Еще один из них был несовершеннолетним на момент совершения предполагаемого преступления. Оставшиеся двое задержанных — 18-летний Михаил Балашов и 22-летний Егор Савельев.

В соответствии с информацией, представленной изданием "The Insider", участников неонацистского объединения NS/WP, которые были задержаны по обвинению в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, предположительно подвергают пыткам с целью получения показаний о планировании террористических актов, связях с другими группировками NS/WP Crew и связях с Украиной. Один из представителей NS/WP рассказал об этом изданию "The Insider".

"Пытают током, душат, одному (вроде как) сломали руку", – рассказал собеседник.

Он назвал имена двух задержанных — это Егор Савельев и Сергей Короленков.

Видео допроса еще одного из задержанных опубликовало российское издание "Комсомольская правда". Молодой человек, представившийся Михаилом Балашовым, заявил о создании "неонацистской группировки" и получении заказа на убийство Ксении Собчак и Маргариты Симоньян от украинских спецслужб. Отмечается также, что в рамках данного дела проходят задержанные лица с фамилиями Новик, Захаров, Гусев и Емельянов.

В сообщении ФСБ указывается, что задержанные являются участниками группировки "Параграф-88". Однако, согласно рассказу собеседника The Insider, эта организация существовала недолго и самораспустилась.

Обвинения в подготовке покушения на Симоньян и Собчак источник назвал "брехней чекистов".

На росТВ показали 18-летнего Михаила Балашова — на его лице отчетливо видны синяки, ссадины, на шее — следы, рука опухла. При этом в видео ФСБ, где Балашов "признается" в покушении, ничего такого нет — возможно, синяки замазали.

Максим Балашов

Максим Балашов

Максим Балашов

Напомним, что 15 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании "членов неонацистской группировки", которые якобы планировали совершить покушения на главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариту Симоньян и российскую журналистку Ксению Собчак.