Били струмом і душили: підозрюваних у "замаху" на Симоньян і Собчак катували, — росЗМІ (фото)

Журналісти показали фото одного із затриманих — на його обличчі чітко видно синці, садна, а на шиї — сліди від ударів.

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У Басманному суді Москви було ухвалено рішення про арешт семи членів "націоналістичних організацій" за підозрою в замаху на пропагандистку Маргариту Симоньян і телеведучу Ксенію Собчак. Затримані, зі свого боку, заявили про тортури під час допиту. Про це повідомляє видання "The Insider".

За інформацією, сімом фігурантам справи про підготовку замахів на Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак було висунуто обвинувачення в скоєнні хуліганства.

Згідно з інформацією, опублікованою виданням "Медіазона" з посиланням на пресслужбу суду, із сімох заарештованих осіб, четверо є неповнолітніми, народженими в 2005 і 2006 роках. Ще один із них був неповнолітнім на момент скоєння ймовірного злочину. Решта двоє затриманих — 18-річний Михайло Балашов і 22-річний Єгор Савельєв.

Згідно з інформацією, представленою виданням "The Insider", учасників неонацистського об'єднання NS/WP, яких затримали за звинуваченням у підготовці замаху на Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак, імовірно, піддають тортурам із метою отримання свідчень щодо планування терористичних актів, зв'язків із іншими угрупованнями NS/WP Crew і зв'язків із Україною. Один із представників NS/WP розповів про це виданню "The Insider".

"Катують струмом, душать, одному (нібито) зламали руку", — розповів співрозмовник.

Він назвав імена двох затриманих — це Єгор Савельєв і Сергій Короленков.

Відео допиту ще одного із затриманих опублікувало російське видання "Комсомольская правда". Молодий чоловік, який представився Михайлом Балашовим, заявив про створення "неонацистського угруповання" та отримання замовлення на вбивство Ксенії Собчак і Маргарити Симоньян від українських спецслужб. Зазначається також, що в межах цієї справи проходять затримані особи з прізвищами Новік, Захаров, Гусєв і Ємельянов.

У повідомленні ФСБ вказується, що затримані є учасниками угруповання "Параграф-88". Однак, згідно з розповіддю співрозмовника The Insider, ця організація існувала недовго та саморозпустилася.

Звинувачення в підготовці замаху на Симоньян і Собчак джерело назвало "брехнею чекістів".

На росТБ показали 18-річного Михайла Балашова — на його обличчі чітко видно синці, садна, на шиї — сліди, рука опухла. Водночас у відео ФСБ, де Балашов "зізнається" в замаху, нічого такого немає — можливо, синці замазали.

Максим Балашов

Максим Балашов

Максим Балашов

Нагадаємо, що 15 липня Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії повідомила про затримання "членів неонацистського угруповання", які нібито планували вчинити замахи на головну редакторку пропагандистського телеканала RT Маргариту Симоньян і російську журналістку Ксенію Собчак.