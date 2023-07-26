В Украине задержали 4-х должностных лиц военкоматов, которые за деньги помогали уклоняться от призыва

Задержания проходили в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Размер взяток, которые получали подозреваемые, колебались от 9000 гривен до 1500 долларов США.

В ходе комплексных мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных схем, к организации которых причастны работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, задержаны с поличным четыре должностных лица военкоматов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным следствия, полицейские разоблачили несколько фактов вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами военкоматов в Днепропетровской, Черновицкой и Волынской областях.

На Волыни заместитель начальника одного из районных военкоматов требовал у призывника 1000 долларов США. Так во время получения взятки в размере 25 тысяч гривен он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В Днепропетровской области оперативники управления стратегических расследований задержали еще одного чиновника одного из районных военкоматов, который получил 1000 долларов США и 12 тысяч гривен за то, что пообещал "оттянуть время" призыва на максимально возможный срок.

Также, в Черновицкой области разоблачили двух военнослужащих одного из мобилизационных отделений городского центра на систематическом вымогательстве взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе.

Отмечается, что подозреваемого задержали во время очередного транша неправомерной выгоды в размере 9 000 грн.

В Нацполиции отметили, что только в июне правоохранители задерживали одного из командиров этого же центра комплектования на взятке в 3 000 долларов за снятие уклониста с воинского учета по состоянию здоровья.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении.

Работнику военкомата с Днепропетровщины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 215 тысяч гривен залога, с Волыни — ночной домашний арест, а подозреваемым из Волынской области — содержание под стражей с правом внесения залога в более 536 тыс. грн каждому.

По данным следствия им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

К слову, 26 июля, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в Украине комиссия от Министерства обороны начала проверять деятельность Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Нарушителей обещают выявлять и наказывать.

Напомним, что 24 июля ГБР сообщило, что в Киеве задержали бывшего одесского военкома . Экс-начальник областного ТЦК Евгений Борисов скрывался от следствия — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение.