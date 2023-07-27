На Киевщине в результате аварии фура врезалась в блокпост (фото)

Аварийную ситуацию создал водитель легкового авто, который выехал на главную дорогу, не предоставив преимущество движения грузовику.

Сегодня, 27 июля, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП, в результате которого грузовик "DAF" врезался в блокпост. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Ни один из участников аварии не пострадал.

По данным полиции, 22-летний водитель грузовика "DAF" двигался по главной дороге, а в то же время 27-летний водитель "Daewoo", который выезжал со второстепенной улицы, не предоставил преимущества в движении грузовику, чем создал аварийную ситуацию.

Во избежание столкновения водитель "DAF" совершил экстренное торможение, повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом.

Отмечается, что, к счастью, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет, а на месте ДТП продолжают работать правоохранители и другие службы.

К слову, 26 июля сообщалось, что в Украине увеличилось количество ДТП, в которых виновниками стали пешеходы. С января по май 2023 года было оформлено 71,3 тысячи таких протоколов.

Ранее, 10 мая, Фокус рассказал, что эксперты проанализировали данные о ДТП с пострадавшими в Украине в 2023 году и назвали самые распространенные причины аварий.