Судья пожаловалась генпрокурору на расследователя: дело закрыли после огласки

Журналисты нашли у судьи Людмилы Арестовой российское гражданство. Она отрицала наличие паспорта и сообщила Офис генпрокурора о "сотрудничестве расследователя с ФСБ", но производство быстро закрыли.

27 июля следователи Национальной полиции в Славянске закрыли уголовное производство о вмешательстве журналиста в деятельность судьи Людмилы Арестовой. Ранее в СМИ вышло расследование о наличии у нее российского гражданства. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

"Сообщаем, что 27 июля 2023 года уголовное производство по №42023052720000025 от 27.06.2023 года по ч. 1 ст. 376 УК Украины закрыто, в связи с отсутствием состава уголовного преступления", — заявили представителям медиа в Офисе генерального прокурора.

Дело против журналиста: что уже известно

13 июля проект "Схемы" выпустил расследование о судье Донецкого окружного административного суда Людмиле Арестовой. В материале говорилось, что женщина получила 10 апреля 2014 года паспорт РФ и посещала Крым после его оккупации.

Арестова заявила, что гражданство ей могли "выдать" после псевдореферендума, как и другим жителям полуострова. Поездки в Крым после 2014 года она подтвердила и объяснила посещением пожилых родителей.

Также судья рассказала, что из-за вражеского паспорта ее уже ранее вызывало на допрос Государственное бюро расследований. Она назвала дело сфабрикованным.

26 июля стало известно, что Славянская окружная прокуратура начала расследование против журналиста. Арестова направила в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора обращение, в котором пожаловалась на вмешательство в правосудие.

В документе судья указала, что расследователь вероятно предоставлял ее персональные данные ФСБ РФ и органам оккупационной власти в Крыму, а также осуществлял незаконную слежку.