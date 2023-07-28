В Одесском доме профсоюзов прогремел взрыв: есть жертвы (фото)

Взрыв, по словам правоохранителей, произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Местные Telegram-каналы утверждают, что гранату в здание якобы принес один из посетителей массажного салона.

В Одесском доме профсоюзов, который расположен на Куликовом поле, взорвалась граната, в результате чего есть погибший. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"По предварительной информации, в результате неосторожного обращения взорвалась граната. В результате погиб человек", — говорилось в сообщении Нацполиции.

Граната взорвалась в Одесском доме профсоюзов

Отметили, что сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Они устанавливают полные обстоятельства происшествия. В полиции пообещали впоследствии предоставить более подробную информацию.

По информации местного телеграм-канала, клиент якобы подарил гранату своему массажисту, а тот случайно выдернул чеку. В результате массажист погиб, а другой мужчина получил травмы.

"На месте работают врачи и правоохранители", — говорилось в сообщении.

Напомним, 25 июля Фокус сообщал, что В Одессе мужчина устроил стрельбу из-за шума рядом с его домом. В результате несколько человек получили ранения. Правонарушителю сообщено о подозрении в хулиганстве, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Также в Одесской области после обеда 27 июля на автодороге Одесса — Рени вблизи города Татарбунары произошло ДТП из-за того, что водитель не справился с управлением. Медики госпитализировали его в тяжелом состоянии.