В Украине будут судить экс-руководителя ГП "Антонов", из-за халатности которого уничтожили "Мрию"

Чиновник Сергей Бычков ненадлежащим образом выполнял свои обязанности для сохранения воздушного судна, из-за чего его своевременно не транспортировали в безопасную зону, рассказали в Офисе генпрокурора.

Прокуроры Специализированной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП "Антонов" по факту служебной халатности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным расследования, установлено, что фигурант дела ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества, из-за чего транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно не был транспортирован из опасной зоны, а именно на аэродром АТП "Антонов" в пгт Гостомель Киевской области.

По оценкам прокуроров, из-за уничтожения самолета государству нанесен почти 8,5 миллиарда гривен убытков.

В Офисе генерального прокурора добавили, что сейчас обвиняемый находится под стражей.

Речь идет о Сергее Бычкове, которого задержали в апреле этого года и сразу же сообщили о подозрении в совершении преступления. Также в марте ему было сообщено о подозрении за препятствование Нацгвардии в доступе к Гостомельскому аэродрому для подготовки к его защите.

Бывший гендиректор ГП "Антонов" Сергей Бычков Фото: УНИАН

Известно, что 5 апреля сотрудники Национальной полиции сообщили бывшему гендиректору государственного предприятия "Антонов" о подозрении в служебной халатности. Правоохранители считают, что это привело к уничтожению крупнейшего в мире самолета АН-225 и государственным убыткам на сумму более 8,4 млрд гривен.

Напомним, 16 марта стало известно, что за несколько часов до полномасштабного вторжения России на территорию Украины капитан экипажа был готов эвакуировать "Мрию". По его словам, этому помешало высшее руководство.