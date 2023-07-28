Предлагали брак за 270 тысяч: украинец мог уехать за границу, но пошел в полицию (фото)

Жительницы Донецкой области пытались заработать на фиктивном браке с 20-летним парнем. Однако убедить его уехать из Украины, чтобы избежать мобилизации и найти работу, не удалось.

В Донецкой области разоблачили трех женщин, которые помогали мужчине незаконно выехать за границу. Деталями дела 28 июля поделилась пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным прокуратуры, в мае трое жительниц города Константиновка организовали схему выезда призывников из Украины. Женщины познакомились с 20-летним парнем, который как раз искал заработок, и предложили с этой целью поехать за границу.

Предложение злоумышленниц заключалось в заключении фиктивного брака с 31-летней женщиной, которая имеет инвалидность II группы. За выезд из страны с "избранницей" фигурантки попросили "вознаграждение" — 270 тысяч гривен.

"Кроме того, они заверили "жениха" в том, что имеют влияние на сотрудника одного из отделов государственной регистрации актов гражданского состояния в Краматорском районе. Он должен был не обращать внимание на разницу в возрасте и ускорить оформление брака", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Но парень вместо того, чтобы собирать чемоданы и готовиться к "свадьбе", обратился к правоохранителям. 24 июля он заключил фиктивный брак и передал женщинам деньги, после чего их задержала полиция.

"Сейчас одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении еще двух — ходатайства рассматриваются в суде", — добавили в Офисе генпрокурора.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Напомним, 11 июля ГПСУ сообщали, что пограничников удивила "избранница" украинца. Мужчина женился на женщине, которая имеет инвалидность и старше на более 20 лет.

28 июля в Хмельницкой областной прокуратуре проинформировали, что суд назначил наказание 40-летнему мужчине, который насиловал и развращал собственных детей. На момент совершения преступления жертвам было по пять лет.