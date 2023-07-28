В Черкасской области разоблачили наркобизнес с "оборотом" в несколько десятков миллионов гривен в месяц

Наркоторговцы занимались продажей почти всех известных наркотических веществ, а для "отмывания" средств покупали недвижимость по всей Украине. Сейчас участникам наркобизнеса грозит до 12 лет заключения.

Государственное бюро расследований и Национальная полиция в ходе масштабной спецоперации разоблачили еще одну преступную группировку, которая изготавливала и распространяла наркотики по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, "бизнесмены" организовали работу нарколабораторий на территории Черкасской области и специализировались на изготовлении и сбыте почти всего известного спектра наркотиков среди которых: кокаин, мефедрон, амфетамин, соли, альфа-ПВП и многие другие.

"Наркотики реализовывали оптовым заказчикам и в розницу. Месячный денежный оборот группировки составлял десятки миллионов гривен. Для отмывания доходов от наркобизнеса участники группировки покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине", — говорится в материале.

Отмечается, что в ходе следствия ГБР задокументированы неоднократные факты сбыта гражданскому населению более 4 кг наркотиков и психотропных веществ. Правоохранители задержали организатора и двух членов организованной группы непосредственно во время сбыта 24 кг наркотиков. Приблизительная стоимость этого дурмана на рынке составляет более 300 тысяч долларов США.

Задержанным сообщили о подозрении по статье незаконного приобретения, перевозки и хранения с целью сбыта наркотиков, совершенного организованной группой. За это им грозит до 12 лет заключения.

"Сейчас проведено 16 обысков в Черкасской, Тернопольской и Волынской областях. Устанавливаются все участники преступления, ведь деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей правоохранительных органов", — отметили в ГБР.

К слову, 27 июля, следователи Печерского управления полиции города Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры разоблачили группу лиц, которая организовала нарколабораторию по изготовлению психотропных веществ.

Напомним, что 15 июля сообщалось, что финансовая полиция Италии изъяли 2 тонны кокаина стоимостью 400 млн евро. Всю партию вывезли под мощной охраной на специальный завод и сожгли.