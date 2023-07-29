УПЦ не признает решение Зеленского о праздновании Рождества 25 декабря, — СМИ

По словам представителя Украинской православной церкви, несмотря на решение президента, дата праздника остается неизменной для церкви.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила, что не собирается менять свою практику отмечать Рождество Христово в январе, несмотря на решение президента Владимра Зеленского о переносе праздника на 25 декабря. Об этом "Украинской правде" сообщил представитель УПЦ, отец Александр Клименко,

Клименко подтвердил, что празднование Рождества останется неизменным для их церкви, несмотря на новое государственное решение.

Отец Клименко также напомнил о словах архиерея Филарета, который заявлял, что празднование Рождества в этот день не имеет отношения к "приближению к РПЦ".

Когда в Украине празднуют Рождество

Президент Владимир Зеленский 28 июля подписал закон, который предусматривает перенос дат празднования трех государственных праздников: Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Согласно новым нормам, Рождество Христово будет отмечаться в Украине 25 декабря, День Украинской Государственности — 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — 1 октября.