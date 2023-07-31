Диверсию отвергли: Офис генпрокурора назвал основные версии авиакатастрофы в Броварах

Сначала у следствия было четыре основные версии трагедии, а в ближайшее время правоохранители обнародуют окончательные выводы по результатам расследования трагедии под Киевом.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД, еще продолжается. Однако следствие уже отвергло версии, связанные с диверсией и посягательством на жизнь государственных деятелей. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу", которое обнародовали 31 июля.

"В начале расследования выдвинули четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбивание летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия", — сказал Андрей Костин.

Однако уже собрали все необходимые технические документы, также завершается проведение всех необходимых экспертиз. Французские партнеры из компании "Airbus" помогли провести дешифровку бортовых самописцев, в результате чего осуществлено 3D-моделирование полета.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения", — отметил он.

По словам Костина, в ближайшее время он сообщит об окончательных выводах по результатам досудебного расследования. В частности, его проводят специалисты из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ГБР и СБУ. Тогда как процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора. Также к делу привлекли специалистов компании Airbus Helicopters и специалистов из Минобороны, Нацполиции и Нацгвардии.

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС Украины, на борту которого были представители МВД, в частности его глава Денис Монастырский. В результате авиакатастрофы погибли девять сотрудников МВД и пятеро жителей города. В день трагедии президент Украины Владимир Зеленский должен был собрать Ставку верховного главнокомандующего, к которой должен был присоединиться погибший во время авиакатастрофы Денис Монастырский.