Голосовать под ракетами: если будет политическая воля, выборы в Украине проведут, — СМИ

По информации журналистов, понадобятся изменения в законодательстве о военном положении, а также подробно прописать, как голосовать под обстрелами. И обеспечить условия для миллионов украинцев за границей.

Несмотря на то, что военное время не предполагает проведения выборов, все же если на то будет политическая воля и утверждены соответствующие изменения в законодательстве, Центральной избирательной комиссии придется пойти на такой шаг. Об этом заявил представитель ЦИК в комментарии BBC.

По словам собеседника вещательной корпорации, пожелавшего не называть своего имени в силу чувствительности вопроса, сейчас подготовка к выборам еще не проводится.

"Вопрос очень чувствительный и раздражающий, но сейчас точно ничего конкретного нет — одни разговоры", — сказал представитель ЦИК.

По его словам, помимо изменений в законодательстве о военном положении, необходимо еще и подробно прописать, как голосовать под ракетам, обстрелами и прочими вызовами войны.

"Не представляю, как это все реально сделать", — пояснил он.

Реестр избирателей

Представитель ЦИК отметил, что для проведения выборов понадобилось бы реанимировать реестр избирателей, поскольку из-за угроз безопасности его работа приостановлена — список давно не обновлялся.

Еще одна сложность в том, что существенное число украинцев находится за рубежом. Законодательство предусматривает проведение волеизъявления только в дипломатических учреждениях, но имеющихся диппредставительств не хватит, чтобы проголосовали, граждане, которых за границей находится, по меньшей мере, семь миллионов.

В качестве альтернативы могут открыть сотни участков вне консульств и посольств.

Напомним, что в Верховной Раде Украины объяснили, возможны ли выборы во время войны. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, запрета в Конституции нет, но есть закон, запрещающий выборы при военном положении.

Также сообщалось, что Украина не сможет провести выборы после победы. Об этом рассказал эксперт Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине Александр Клюжев.