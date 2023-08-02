Пилотный проект: украинских школьников будут учить управлять дронами, — министр
По словам главы Минобразования Лисового, в рамках обновленного предмета "Защита Украины" учащихся также будут учить оказывать медицинскую помощь, основам минной безопасности и ориентированию на местности.
Украинских школьников будут учить ориентироваться на местности и управлять дронами в рамках пилотного проекта Минобразования, который запустят с начала учебного года. Об этом рассказал министр образования Оксен Лисовой на своей странице в Facebook.
"Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений, — объяснил министр. — И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет – полезным и интересным".
Среди прочего обновленный предмет "Защита Украины" предусматривает изучение таких направлений, как:
- качественная медицинская помощь;
- минная безопасность;
- управление дронами;
- ориентирование на местности.
Пилотный проект обновленной дисциплины появится в школах из разных областей. Министр объяснил, что это запрос и учителей, и учащихся.
Вначале планируется провести подготовку самих учителей, для чего также привлекут международные и общественные организации с опытом обучения взрослых. В этой инициативе должны участвовать специалисты, которые могут обучать учителей работе с симуляторами FPV-дронов, специализируются в топографии и предотвращении травматизма.
Напомним, что в российских школах начнут изучать "основы боевого применения БПЛА".
Также сообщалось, что во Львове появится первая в Европе школа, которую построил 3D-принтер. Об этом 2 июля сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.