ОБЖ по новому: в российских школах начнут изучать "основы боевого применения БПЛА"
Школьникам будут преподавать типы и назначение БПЛА, как вести разведку дронами, и как противодействовать вражеским коптерам. "Ноу-хау" предложил президент РФ Владимир Путин.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Артем Шейкин сообщил, что с 1 сентября в российских школах начнут изучать "основы боевого применения беспилотников". Об этом сообщает "РИА Новости".
В рамках начальной военной подготовки российских школьников будут учить основам боевого применения беспилотников. Предложение Совета Федерации поддержало Министерство просвещения РФ, а Минобороны раскрыло детали программы. Детям будут рассказывать о:
- типы БПЛА;
- назначение БПЛА;
- тактико-технические характеристики;
- устройство беспилотников;
- как вести разведку местности и средства противодействия вражеским беспилотникам.
Отмечается, что программа будет реализовываться в учебных учреждениях и учебно-методических центрах "Авангард" военно-патриотического воспитания. Обучать детей делу с БПЛА предложил президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года. С начала июня российские школы начали закупать "учебные беспилотники" и другое оборудование.
Также известно, что с 1 сентября курс основы безопасности жизнедеятельности будет включать в себя начальную военную подготовку: правила стрельбы из автомата Калашникова, принципы действия ручных гранат и оказания первой помощи в бою.
Напомним, 20 июля оккупанты в Крыму пожаловались на атаку БПЛА в одном из районов оккупированного полуострова.
Также 20 июля в росСМИ сообщили об атаке БПЛА по одному из медучреждений Минобороны РФ в 50 км от Кремля.