ОБЖ по новому: в российских школах начнут изучать "основы боевого применения БПЛА"

Школьникам будут преподавать типы и назначение БПЛА, как вести разведку дронами, и как противодействовать вражеским коптерам. "Ноу-хау" предложил президент РФ Владимир Путин.

Related video

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Артем Шейкин сообщил, что с 1 сентября в российских школах начнут изучать "основы боевого применения беспилотников". Об этом сообщает "РИА Новости".

В рамках начальной военной подготовки российских школьников будут учить основам боевого применения беспилотников. Предложение Совета Федерации поддержало Министерство просвещения РФ, а Минобороны раскрыло детали программы. Детям будут рассказывать о:

типы БПЛА;

назначение БПЛА;

тактико-технические характеристики;

устройство беспилотников;

как вести разведку местности и средства противодействия вражеским беспилотникам.

Отмечается, что программа будет реализовываться в учебных учреждениях и учебно-методических центрах "Авангард" военно-патриотического воспитания. Обучать детей делу с БПЛА предложил президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года. С начала июня российские школы начали закупать "учебные беспилотники" и другое оборудование.

Также известно, что с 1 сентября курс основы безопасности жизнедеятельности будет включать в себя начальную военную подготовку: правила стрельбы из автомата Калашникова, принципы действия ручных гранат и оказания первой помощи в бою.

Напомним, 20 июля оккупанты в Крыму пожаловались на атаку БПЛА в одном из районов оккупированного полуострова.

Также 20 июля в росСМИ сообщили об атаке БПЛА по одному из медучреждений Минобороны РФ в 50 км от Кремля.