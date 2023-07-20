Оккупанты в Крыму пожаловались на атаку БПЛА: повреждены админздания и есть жертва

По словам "главы" полуострова Сергея Аксенова, на место уже прибыли профильные службы, которые должны будут бороться с последствиями. Какой именно тип БПЛА атаковал местность — неизвестно.

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На территории Крымского полуострова снова беспокойно и северо-западная часть была атакована БПЛА. Об этом написал "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале 20 июля.

По словам главы оккупационной администрации Сергея Аксенова, произошел инцидент с БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма, в результате чего есть разрушения и жертвы.

"Повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Оккупационные "власти" Крымского полуострова также пообещали семье ребенка оказать поддержку.

Какой именно тип БПЛА атаковал Крым и был ли он один — неизвестно. Также не поступало никакой другой информации об атаке.

Взрывы в Крыму участились: подробности

19 июля в сети появилась информация о том, что на временно оккупированном полуострове горит склад боеприпасов ВС РФ. Произошло это недалеко от села Кринички.

Взрывы были настолько сильные, что российским оккупантам пришлось перекрыть дороги и все выезды мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды", а из ближайших населенных пунктов эвакуировали более двух тысяч человек.

17 июля взрывы были зафиксированы на Крымском мосту, которые соединяет РФ с захваченной территорией. В результате он получил сильные повреждения и упал минимум один из пролетов моста. Не обошлось и без жертв — супружеская пара из Белгородской области, которая ехала на отдых, погибла от полученных травм. Их 14-летняя дочь получила серьезное ранение.