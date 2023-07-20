Окупанти в Криму поскаржилися на атаку БПЛА: пошкоджено адмінбудівлі та є жертва

За словами "глави" півострова Сергія Аксьонова, на місце вже прибули профільні служби, які повинні будуть боротися з наслідками. Який саме тип БПЛА атакував місцевість — невідомо.

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На території Кримського півострова знову неспокійно і північно-західна частина була атакована БПЛА. Про це написав "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі 20 липня.

За словами глави окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, стався інцидент із БПЛА в одному з населених пунктів на північному заході Криму, внаслідок чого є руйнування і жертви.

"Пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби. На жаль, не обійшлося без жертв — загинула дівчинка-підліток. Висловлюю щирі та глибокі співчуття рідним і близьким", — ідеться в повідомленні.

Окупаційна "влада" Кримського півострова також пообіцяла родині дитини надати підтримку.

Який саме тип БПЛА атакував Крим і чи був він один — невідомо. Також не надходило жодної іншої інформації про атаку.

Вибухи в Криму почастішали: подробиці

19 липня в мережі з'явилася інформація про те, що на тимчасово окупованому півострові горить склад боєприпасів ЗС РФ . Сталося це недалеко від села Кринички.

Вибухи були настільки сильні, що російським окупантам довелося перекрити дороги і всі виїзди повз Старокримський полігон у бік "Тавриди", а з найближчих населених пунктів евакуювали понад дві тисячі осіб.

17 липня вибухи було зафіксовано на Кримському мосту, який з'єднує РФ із захопленою територією. Унаслідок цього він зазнав сильних пошкоджень і впав щонайменше один із прольотів мосту. Не обійшлося і без жертв — подружня пара з Бєлгородської області, яка їхала на відпочинок, загинула від отриманих травм. Їхня 14-річна донька дістала серйозне поранення.