БЖД по-новому: в російських школах почнуть вивчати "основи бойового застосування БПЛА"

Школярам викладатимуть типи та призначення БПЛА, як вести розвитку дронами, та як протидіяти ворожим коптерам. "Ноу-хау" запропонував президент РФ Володимир Путін.

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Заступник голови Ради Федерації РФ Артем Шейкін повідомив, що з 1 вересня у російських школах почнуть вивчати "основи бойового застосування безпілотників". Про це повідомляє "РІА Новини".

В межах початкової військової підготовки російських школярів будуть вчити основам бойового застосування безпілотників. Пропозицію Ради Федерації підтримало Міністерство просвіти РФ, а Міноборони розкрило деталі програми. Дітям будуть розповідати про:

типи БПЛА;

призначення БПЛА;

тактико-технічні характеристики;

пристрій безпілотників;

як вести розвідку місцевості та засоби протидії ворожим безпілотникам.

Зазначається, що програма буде реалізовуватися в навчальних установах та навчально-методичних центрах "Авангард" військово-патріотичного виховання. Навчати дітей справі з БПЛА запропонував президент РФ Володимир Путін у квітні 2023 році. З початку червня російські школи почали закуповувати "навчальні безпілотники" та інше обладнання.

Також відомо, що з 1 вересня курс основи безпеки життєдіяльності буде мати в собі початкову військову підготовку: правила стрільби з автомата Калашнікова, принципи дії ручних гранат та надання першої допомоги в бою.

Нагадаємо, 20 липня окупанти в Криму поскаржилися на атаку БПЛА в одному з районів окупованого півострова.

Також 20 липня в росЗМІ повідомили про атаку БПЛА по одному з медзакладів Міноборони РФ в 50 км від Кремля.