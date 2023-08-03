Скандал на Закарпатье с продажей детей за границу на органы: появились детали инцидента (видео)

Подозреваемый по этому делу признался, что вывозил детей за границу для продажи на органы и рассказал, что к этому также причастны руководители нескольких школ-интернатов.

На Закарпатье произошел громкий скандал с торговлей детскими органами. Так, еще в июне задержали мужчину, который предлагал переселенке купить ее ребенка за 25 тысяч долларов. Позже, 29 июля, городской голова города Перечина Иван Погориляк опубликовал видеопризнание, вероятно, фигуранта преступной сделки.

Что сейчас известно о деле?

Подозреваемого зовут Денис Вароди. Он подтвердил, что в июне предлагал женщине-переселенке продать ее 11-месячного мальчика за 25 тысяч долларов и планировал потом вывезти ребенка за границу для продажи на органы.

Мужчину задержали при попытке вывести ребенка за границу. Все произошло благодаря обращению мамы ребенка, у которой злоумышленник хотел купить малыша.

Впоследствии появилось и подтверждение от полиции. Правоохранители сообщали, что задержанный мужчина имел опыт работы в образовательных учреждениях. Общаясь с родителями — "потенциальными продавцами" — он приводил достаточно аргументов, почему ребенку в условиях войны будет лучше уехать из страны.

Фото: Пресс-служба прокуратуры

По данным издания ТСН, сейчас подозреваемый находится под стражей по решению суда, с возможностью внесения залога в сумме 2 млн 684 тыс. грн. Известно, что сначала сумма залога составляла 1 млн 6 тыс. 500 грн, однако после ее внесения прокуратура не согласилась и подала апелляцию.

"Подозреваемый был взят под стражу в зале суда сразу после того, как был изменен размер залога по нашей апелляции", — сообщила пресс-секретарь Закарпатской облпрокуратуры Екатерина Хижняк.

По данным прокуратуры, по состоянию на сейчас подозреваемый еще не внес залог.

Хижняк отметила, что сейчас проверяется вся информация по делу и выясняется причастность лиц, на которых указывал фигурант дела в видео.

Детали скандала с продажей детей на органы

Фигурант рассказал, что и раньше уже вывозил детей для продажи на органы. По его словам, к преступлению также были причастны руководители ряда школ-интернатов, и якобы "когда за границу на отдых вывозили 25 детей, то возвращалось только 23".

Он также заявил, что для трансплантологии преимущественно выбирали детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также он добавил, что торговлю детьми скрывали работники из отдела образования.

"Некоторые были проверки в школе-интернате, а именно работников из отдела образования, других инстанций. Они это все покрывали...время от времени проходили проверки и все это замалчивалось", — сказал фигурант.

Напомним, что 31 июля Фокус писал, что в Российской Федерации появились новые фейки о событиях в Украине. Согласно этой информации, утверждается, что некоторые украинские защитники, которые были ранены в бою, могут быть использованы как источник биоматериала.

Также, 26 января сообщалось, что с начала полномасштабной войны российские пропагандисты активно распространяют ложную информацию о вспышке так называемой черной трансплантологии в Украине, жертвами которой якобы, среди прочих, становятся военные.