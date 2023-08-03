На Прикарпатье задержали чиновника военкомата, который помогал уклонистам пересечь границу

Фигуранта задержали "на горячем" во время получения денежного вознаграждения за свою "работу", цена его услуг стоила от 3 до 4 тысяч долларов, рассказали в Офисе генпрокурора.

Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из ТЦК в Ивано-Франковской области, ему объявили подозрение за содействие переправке военнообязанных мужчин за границу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Задержание проводилось под процессуальным руководством Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, подозреваемый вместе с двумя сообщниками за деньги способствовал изготовлению поддельных справок о непригодности к военной службе для уклонистов. Он обязывался исключать своих "клиентов" с воинского учета и подтверждал достоверность этих справок в Государственной пограничной службе.

За такого рода "услуги" фигурант получал от 3 до 4 тысяч долларов с человека. Подозреваемых задержали во время получения неправомерной выгоды.

Сейчас всем троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, устанавливается причастность к содеянному других лиц.

Напомним, что 3 августа в Киеве задержали топ-чиновника военной администрации. Начальник отдела КГВА, как отмечают правоохранители, организовал схему, участники которой оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

К слову, 1 августа, Служба безопасности Украины задержала сотрудника Миргородского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от призыва на военную службу .