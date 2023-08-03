Посвятил в рыцари: прокурор подарил актеру "Квартала 95" Ткачу номера за 36 тысяч, — СМИ (видео)

В распоряжении журналистов оказалось видео с вечеринки с участием Ткача и прокурора Житомирской области Белошицкого. Также в ролике замечен первый заместитель областного прокурора Мостиховский.

Прокурор Житомирской области Александр Белошицкий во время вечеринки подарил известному украинскому актеру студии "Квартал 95" Юрию Ткачу автомобильные номера за 36 тысяч гривен, а также "посвятил его в рыцари". Об этом сообщает издание "Страна.UA".

Сообщается, что в распоряжении издания оказалось видео с вечеринки с участием Ткача и Белошицкого. Также в ролике замечен первый заместитель областного прокурора Олег Мостиховский. Ведущим мероприятия выступил артист Владимир Шумко. Он представил Белошицкого королем, а его заместителя — замом короля.

Издание пишет, что Белошицкий подарил Ткачу номерные знаки "КМ 8888 МК". В правоохранительных органах журналистам сообщили, что эти номера зарегистрированы на автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2021 года и относятся к Житомирской области. Их официальная стоимость – 36 тысяч гривен.

Также издание опубликовало снимок, на котором Ткач позирует на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLE с номерными знаками КМ 8888 МК. Машина была зарегистрирована 23.02.2023.

Источники заявили журналистам, что видео с вечеринки были сняты в феврале 2023 года. Однако в прокуратуре заявили, что ролик был снят еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Кто такой Юрий Ткач

39-летний украинский актер и комик. Известен ролями в ситкоме "Однажды под Полтавой". В 2013 году студия "Квартал-95" пригласила Юрия Ткача в съемки ситкома "Страна У".

Юрий Ткач в скетче "Квартала 95"

Напомним, что СБУ и ГБР 3 августа заявили об обысках у одного из народных депутатов Украины, чтобы проверить обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения. Журналисты отметили, что речь идет об Александре Дубинском.

Также сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении судьи Алексея Тандыра. Он подозревается в том, что вызвал смертельное ДТП на блокпосте в Киеве, в результате которого погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии.