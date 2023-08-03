Покусала ребенка: в Хмельницкой области сбежавшая обезьяна терроризирует село (видео)
Зеленую мартышку в Хмельницкую область привез переселенец из Харькова. Поначалу ее держали в клетке, но она сумела выбраться. Местные жители тщетно ловили примата сачком и пытались усыпить.
В селе Карповцы Хмельницкой области зеленая мартышка сбежала из вольера и покусала ребенка. Дикое животное продолжает терроризировать жителей населенного пункта уже на протяжении недели. Об этом сообщает "Суспільне".
Родители 14-летней девочки рассказали, что вечером, находясь на огороде, заметили обезьяну. Животное подбежало к ним и схватило девочку за руку.
"Она рядом с ней стояла, а та на нее вскочила и вцепилась ей лапами передними за руку и зубами за пальцы, — рассказала мама пострадавшего ребенка. — Оторвала кусок мяса с руки, и еще в одном месте очень прокусила руку".
Девочке сейчас дают лекарства против бешенства.
Один из местных жителей рассказал, что животное питалось шелковицей в его дворе.
"Пришли ребята, хотели поймать, она испугалась и забралась на дом. Целую ночь бегала по дому туда-сюда и не могли ее поймать никак", — сказал мужчина.
Владельцем примата по кличке Гарик оказался выходец из Харькова, который не так давно переехал в Хмельницкую область. Мужчина рассказал, что знакомые временно отдали животное ему на содержание. Гарик жил в клетке на улице, но сумел ее открыть и устроил побег.
Местные жители пытались поймать обезьяну сачком, а также с помощью седативных препаратов, но все усилия оказались напрасными. Гарик до сих пор остается на свободном выгуле и продолжает похищать продукты у населения.
Напомним, что от пьяной обезьяны в Непале в течение трех месяцев пострадали 4 тысячи человек. Примат заходил в магазины и распивал спиртное вместе с местными жителями, после чего становился излишне агрессивным.
Также сообщалось, что обезьяна съела детеныша, которого носила на руках нескольких дней, как куклу.