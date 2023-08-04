"Родину-мать" уже скоро украсит тризуб: как выглядит 450-килограммовый символ (видео)

Украинский герб изготовили из европейской стали. В Минкульте обещали, что он появится на щите столичного монумента ко Дню независимости.

Уже в ближайшее время на щит монумента "Родина-мать" в Киеве установят тризуб. Он заменит демонтированный символ СССР. Корреспондент ТСН показал, как выглядит и "звучит" герб Украины из европейской стали.

"А вот и он, 450-килограммовый тризуб, который совсем скоро установят на щит "Родины-мать". Увидеть его можно будет позже, однако уже сейчас вы можете его услышать", — отметили в медиа.

Декоммунизация "Родины-мать": что уже известно

Напомним, 13 июля в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что герб СССР на щите "Родины-мать" заменят на тризуб. Киевский постамент обещали обновить до 24 августа — Дня независимости Украины.

Также в министерстве показали, как "Родина-мать" будет выглядеть после запланированной декоммунизации. Отмечалось, что на замену символов не будут потрачены деньги из государственного бюджета. Проект полностью финансирует украинский крупный бизнес.

Фото: Скрин видео Фото: Александр Кубраков / Twitter

Уже 1 августа демонтаж советских символов с "Родины-матери" был завершен. Временно исполняющий обязанности главы Минкульта Ростислав Карандеев рассказал, что герб СССР останется в музее.

Генеральный директор музея истории Украины Юрий Савчук сообщил Фокусу, что тризуб для "Родины-матери" изготовили из европейской стали на предприятии в Киеве.