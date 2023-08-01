Тризуб на "Родине-матери": глава музея рассказал, что будет со снятым гербом СССР (фото, видео)

Как рассказал гендиректор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук, балансировка щита "Родины-матери" не нарушилась, а потому монумент не упал.

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Герб СССР, который был снят с монумента "Родины-матери", останется в Музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Об этом рассказал генеральный директор учреждения Юрий Савчук корреспонденту Фокуса на месте событий.

По словам Савчука, старый герб установят на территории музея. Он также отметил, что после того, как советский герб спилили и сняли, балансировка щита не нарушилась, а потому "Родина-мать" не упала. Рабочих, которые занимались демонтажем, директор назвал героями, так как они согласились на такую сложную работу.

Герб СССР сняли с монумента Родина-мать

Один из рабочих по имени Валентин, отвечая на вопрос корреспондента Фокуса, сказал, что самым сложным было срезать колоски, которые внизу советского герба. А вот украинский тризуб, вероятно, привезут в субботу. Его хотят установить ко Дню Независимости Украины.

Кадры демонтированного герба СССР со щита "Родины-матери"

По словам Савчука, украинский герб уже практически доделали. Его "варили" из европейской стали на предприятии в Бортничах.

Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус Демонтаж герба СССР на щите Родины-матери в Киеве Фото: Фокус

Напомним, что 1 августа сообщалось, что демонтаж герба СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве завершен. Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев рассказал, что после демонтажа герб планируют оставить в музее.

Также 29 июля Савчук говорил, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать". По его словам, монумент уникален как памятник науки и техники, возведенный благодаря труду украинских рабочих, инженеров и ученых. Он надеется, что его переименуют ко Дню Независимости Украины 24 августа.