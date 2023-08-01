Тризуб на "Батьківщині-мати": голова музею розповів, що буде зі знятим гербом СРСР (фото, відео)

Як розповів гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук, балансування щита "Батьківщини-мати" не порушилося, а тому монумент не впав.

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Герб СРСР, який було знято з монумента "Батьківщини-мати", залишиться в Музеї історії України у Другій світовій війні в Києві. Про це розповів генеральний директор установи Юрій Савчук кореспонденту Фокуса на місці подій.

За словами Савчука, старий герб встановлять на території музею. Він також зазначив, що після того, як радянський герб спиляли й зняли, балансування щита не порушилося, а тому "Батьківщина-мати" не впала. Робітників, які займалися демонтажем, директор назвав героями, оскільки вони погодилися на таку складну роботу.

Герб СРСР зняли з монумента "Батьківщина-мати"

Один із робітників на ім'я Валентин, відповідаючи на запитання кореспондента Фокуса, сказав, що найскладнішим було зрізати колоски, які внизу радянського герба. А ось український тризуб, імовірно, привезуть у суботу. Його хочуть встановити до Дня Незалежності України.

Кадри демонтованого герба СРСР зі щита "Батьківщини-мати"

За словами Савчука, український герб уже практично доробили. Його "варили" з європейської сталі на підприємстві в Бортничах.

Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус Демонтаж герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві Фото: Фокус

Нагадаємо, що 1 серпня повідомлялося, що демонтаж герба СРСР із монумента "Батьківщина-мати" в Києві завершено. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв розповів, що після демонтажу герб планують залишити в музеї.

Також 29 липня Савчук говорив, що монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати". За його словами, монумент унікальний як пам'ятник науки і техніки, зведений завдяки праці українських робітників, інженерів і вчених. Він сподівається, що його перейменують до Дня Незалежності України 24 серпня.