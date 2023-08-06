"История, достойная пера Агаты Кристи": экзотического беглеца нашли через 3 месяца — под шкафом

Утро девушки в Киеве началось с кофе и крика из-за живого полоза посреди комнаты. Спасателям удалось найти хозяина пресмыкающегося, который ранее сбежал из серпентария.

Киевлянка нашла под своим шкафом экзотическую змею, которую разыскивали несколько месяцев. Деталями 5 сентября поделились в соцсетях Kyiv Animal Rescue Group.

"В последнее время имеем много детективных историй. Эта, например, достойна пера Агаты Кристи и голливудской экранизации", — отметили спасатели животных.

Утро киевлянки началось с привычной чашки кофе. Однако оно перестало быть обычным, когда пол вблизи дивана начал двигаться. В столице раздался крик — посреди комнаты на глазах девушки вылезла настоящая живая змея.

Пресмыкающееся залезло под шкаф, а украинка поспешила на работу. Однако когда она вернулась, змея все еще оставалась в комнате — мирно спала под шкафом. Тогда на место инцидента приехали спасатели и достали "нарушительницу".

Серпентолог с удивлением понял, что под шкафом девушки прятался не невинный уж, а представитель экзотического вида — тонкохвостый полоз. Тогда эксперт предположил, что пресмыкающееся могло сбежать из серпентария.

Змея уехала со спасателями, а пострадавшая девушка начала искать, откуда к ней домой могла приползти экзотическая змея.

Выяснилось, что пресмыкающееся зовут Маршалл (в честь рэпера Эминема), и оно живет в соседнем подъезде. Три месяца назад полоз случайно сбежал из плохо закрытого серпентария.

"Владелец искал своего любимца все это время, мгновенно приехал встретиться со спасателями на место следующей операции по спасению, едва не расцеловал своего "длинненького", сказал что с ним все в порядке, просто немного похудел, а потом несколько часов помогал спасателям и держал страховочный тент под высоченным тополем, с которого снимали кота", — рассказали в KARG.

Где и как провел три месяца экзотический полоз — до сих пор остается загадкой.

"Однако это не является проблемой для Голливуда — сценаристы додумают. А своему хозяину Маршалл, возможно, расскажет сам", — добавили спасатели.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Напомним, жительница Эдинбурга нашла в ванной своего дома детеныша лисы. В службе охраны дикой природы предположили, что животное потерялось и пробралось в жилище через открытую дверь.

В Китае женщина решила устроить генеральную уборку в арендованной квартире и случайно нашла драгоценности на сумму более 2 миллионов гривен.