"Настоящий клад": женщина нашла в съемной квартире тайник с драгоценностями (фото)

Вскоре после переезда в новую съемную квартиру Цзян Цзинпин решила провести генеральную уборку, в ходе которой обнаружила спрятанный за шкафом сейф.

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В Китае социальный работник Цзян Цзинпин во время уборки в своей съемной квартире нашла спрятанный клад стоимостью 400 тысяч юаней (чуть более 2 млн гривен). Женщина не стала присваивать найденные драгоценности себе, а начала поиски законного владельца. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китаянка, которой около 50 лет, проживает в городе Нинбо, который находится в провинции Чжэцзян. Она оказывает помощь людям с ограниченными физическими возможностями и активно участвует в волонтерской деятельности в свободное время.

20 июля, вскоре после переезда в новую съемную квартиру, Цзян решила провести генеральную уборку, в ходе которой обнаружила спрятанный за шкафом сейф.

Женщина смогла вскрыть тайник и обнаружила внутри небольшой пакет, в котором хранились разнообразные ценности. Среди них было пять депозитных сертификатов и несколько ювелирных изделий, включая блестящие золотые кольца и изысканные ожерелья. Общая номинальная стоимость депозитных сертификатов составляла 400 000 юаней (чуть более 2 млн гривен).

Общая номинальная стоимость депозитных сертификатов составляла 400 000 юаней (чуть более 2 млн гривен) Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что Цзян Цзинпин никогда не доводилось видеть столько ценных веще. Однако она строго придерживается принципа не присваивать себе то, что не принадлежит ей. Желая найти законных владельцев, китаянка обратилась в органы местного самоуправления.

Расследование выявило, что прежние владельцы данной квартиры, пожилые супруги, уже ушли из жизни. Недвижимость была продана их потомками, не имеющими представления о наличии ценностей внутри. На данный момент активно предпринимаются попытки связаться с ними для передачи найденных ценностей.

Эта история приобрела огромную популярность в социальных медиа. Пользователи высоко оценили честность и порядочность Цзян Цзинпин, однако возникло недоумение по поводу того, почему супруги не поделились информацией об "настоящем кладе" со своими детьми.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выкопал капсулу времени с жуткими вещами внутри. По его словам, он наткнулся на грязную банку, заклеенную скотчем, и решил выкопать ее из земли с помощью ножа

Также стало известно, что женщина обнаружила "проклятую" комнату, спрятанную в стене. Ее сестра обнаружила там журналы для взрослых 1970-1980-х годов, банки с безалкогольным пивом, блокнот, тампоны и зубную щетку. Но это были не все странные находки.