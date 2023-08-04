"Справжній скарб": жінка знайшла в орендованій квартирі схованку з коштовностями (фото)

Незабаром після переїзду в нову орендовану квартиру Цзян Цзінпін вирішила провести генеральне прибирання, під час якого виявила захований за шафою сейф.

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У Китаї соціальний працівник Цзян Цзінпін під час прибирання у своїй орендованій квартирі знайшла захований скарб вартістю 400 тисяч юанів (трохи більше ніж 2 млн гривень). Жінка не стала привласнювати знайдені коштовності собі, а почала пошуки законного власника. Про це повідомляє South China Morning Post.

Китаянка, якій близько 50 років, проживає в місті Нінбо, що розташоване в провінції Чжецзян. Вона надає допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями та бере активну участь у волонтерській діяльності у вільний час.

20 липня, незабаром після переїзду в нову орендовану квартиру, Цзян вирішила провести генеральне прибирання, під час якого виявила захований за шафою сейф.

Жінка змогла розкрити схованку і виявила всередині невеликий пакет, в якому зберігалися різноманітні цінності. Серед них було п'ять депозитних сертифікатів і кілька ювелірних виробів, включно з блискучими золотими каблучками та вишуканими намистами. Загальна номінальна вартість депозитних сертифікатів становила 400 000 юанів (трохи більше ніж 2 млн гривень).

Загальна номінальна вартість депозитних сертифікатів становила 400 000 юанів (трохи більше ніж 2 млн гривень) Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що Цзян Цзінпін ніколи не доводилося бачити стільки цінних речей. Однак вона суворо дотримується принципу не привласнювати собі те, що не належить їй. Бажаючи знайти законних власників, китаянка звернулася до органів місцевого самоврядування.

Розслідування виявило, що колишні власники цієї квартири, літнє подружжя, вже пішли з життя. Нерухомість продали їхні нащадки, які не мають уявлення про наявність цінностей усередині. Наразі активно робляться спроби зв'язатися з ними для передачі знайдених цінностей.

Ця історія набула величезної популярності в соціальних медіа. Користувачі високо оцінили чесність і порядність Цзян Цзінпін, проте виникло здивування з приводу того, чому подружжя не поділилося інформацією про "справжній скарб" зі своїми дітьми.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік викопав капсулу часу з моторошними речами всередині. За його словами, він натрапив на брудну банку, заклеєну скотчем, і вирішив викопати її із землі за допомогою ножа

Також стало відомо, що жінка виявила "прокляту" кімнату, заховану в стіні. Її сестра виявила там журнали для дорослих 1970-1980-х років, банки з безалкогольним пивом, блокнот, тампони й зубну щітку. Але це були не всі дивні знахідки.