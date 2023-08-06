Три года без права выезда: идея не выпускать мужчин за границу после победы вызвала возмущение

Руководитель Украинского института будущего предложил не выпускать мужчин из Украины даже после победы в течение трех лет.

Вадим Денисенко, журналист и бывший народный депутат Украины, который сейчас возглавляет аналитический центр Украинский институт будущего, считает, что даже после окончания войны нужно продлить запрет на выезд мужчин за границу еще как минимум на 3 года. По его словам, иначе это приведет к тому, что украинцы не сохранятся как нация. Такое предложение Денисенко разместил на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что, вероятно, должны быть законные способы выезда — например, на лечение для военных, участников боевых действий.

"Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн. человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К несчастью", — написал Денисенко.

Фото: Facebook

На этот пост Денисенко среди прочих комментаторов отреагировал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран — также на своей странице в Facebook.

"По-моему, любое рабство деструктивно. Надо не запрещать уезжать, а мотивировать оставаться", — написал Таран.

По его мнению, если запретить мужчинам выезжать за границу даже после победы Украины, то все равно некоторые из них найдут возможность это сделать. Но если у мужчин будет мотивация, то наоборот, например, студенты, начнут возвращаться в Украину.

"Если честно, странно слышать, что Институт будущего возвращает нас в советское прошлое. Предлагаю не останавливаться, а предложить сразу забрать у всех загранпаспорта", — написал Таран.

Фото: Facebook

И под постом Денисенко, и под постом Тарана, разгорелась настоящая дискуссия по этому поводу. Один из комментаторов написал, что в случае принятия такого решения из Украины "сбежит все живое" и запретами людей не оставишь в стране. Другой комментатор написал, что такая политика отбивает желание вернуться у тех, кто имеет такие планы, и ускоряет процесс принятия решения тем, кто еще сомневается, уезжать или нет.

Еще один комментатор написал, что нужно в таком случае вернуть трудодни, колхозы, продразверстку, все имущество отобрать и предоставить государству, всех закрепостить и согнать в трудовую армию. Также один из комментаторов написал, что "это не Институт будущего, а Институт совкового прошлого".

Примеры других комментариев можно увидеть ниже.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

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