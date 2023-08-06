"Трофейный меч": на монументе "Родина-мать" нашли еще один символ СССР (фото)

Журналист Александр Войт заметил, что меч в руке статуи украшают звезды. Украинцы дискутируют относительно того, нужно ли их демонтировать.

Советский герб на щите "Родины-мать" заменили на украинский тризуб, но киевский монумент до сих пор остается не полностью декоммунизированным. На это обратил внимание в соцсетях 6 августа журналист Александр Войт.

"Но есть одно но", — написал он, прикрепив фото меча "Родины-мать" со звездой.

Пост Александра Войта от 6 августа Фото: Скриншот

В комментариях под сообщением уже придумали объяснение присутствия советского символа на мече. Пользователь Александр Глущенко предположил, что оружие — трофейное, то есть захваченное у противника в бою.

Комментарий под постом Александра Войта Фото: Скриншот

Украинский историк Александр Палий предложил голосование относительно того, как поступить с двумя звездами на мече статуи.

Эксперт назвал два варианта — стилизовать звезды под символы с флагов НАТО и ЕС или "содрать прочь".

"У меня самого окончательного ответа на этот вопрос нет, он только формируется. Интересно узнать ваше мнение", — отметил Палий.

В комментариях мнения разделились и возникло дополнительное предложение — не трогать звезды. Также некоторые украинцы поддерживают идею придать символу новый смысл — считать, что меч — трофей.

Комментарии под постом Александра Палия Фото: Скриншот

Напомним, 1 августа со щита монумента "Родина-мать" демонтировали советский герб. По словам временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева, символ СССР оставят в музее истории Украины.

Утром 6 марта на щит установили тризуб. Фокус публиковал фото обновленной "Родины-мать".