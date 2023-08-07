В многоэтажке в Полтаве прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие (фото)
В результате взрыва трое жителей многоквартирного дома пострадали. Также работникам ГСЧС удалось спасти из здания 7 граждан.
Вчера, 6 августа, около 22:15, в городе Полтава произошел взрыв в многоквартирном доме, который привел к повреждению и разрушению части дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что взрыв произошел в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного здания на улице Цветущая в Полтаве. Повреждены межэтажные плиты перекрытия между вторым, третьим и четвертым этажами, а также межкомнатные перегородки в квартире, где произошло событие.
В результате взрыва телесные повреждения получил 73-летний владелец газового баллона, его 72-летняя жена и их 44-летний сосед. Пострадавших с ожогами различной степени и травмами медики госпитализировали в больницу.
Во время ликвидации последствий взрыва сотрудники ГСЧС спасли 7 человек и эвакуировали двух человек с инвалидностью, которых позже передали медицинским работникам. Двое пострадавших были доставлены в больницу для оказания помощи.
По состоянию на 02:20 7 августа, работы по ликвидации последствий взрыва успешно завершены. Сообщается, что полиция устанавливает обстоятельства взрыва.
"В ходе проведения первоочередных следственных действий установлено, что между двумя квартирами на третьем этаже взорвался туристический газовый баллон, объемом около 8 литров", — рассказали в МВД.
В ведомстве сообщили, что следователями полиции начато уголовное производство за нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло возникновение пожара или аварии. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, что в Киеве произошел взрыв газа в 3:30 ночи 22 июня. Взрыв разрушил четыре квартиры, пострадали два человека, а 18 удалось спасти.
Ранее, 2 февраля, в Кропивницком взорвался газ в многоэтажке . В результате взрыва произошел пожар. Ожоги получили две девочки 13 и 8 лет, вторая попала в реанимацию.