В многоэтажке в Полтаве прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие (фото)

В результате взрыва трое жителей многоквартирного дома пострадали. Также работникам ГСЧС удалось спасти из здания 7 граждан.

Вчера, 6 августа, около 22:15, в городе Полтава произошел взрыв в многоквартирном доме, который привел к повреждению и разрушению части дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что взрыв произошел в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного здания на улице Цветущая в Полтаве. Повреждены межэтажные плиты перекрытия между вторым, третьим и четвертым этажами, а также межкомнатные перегородки в квартире, где произошло событие.

Взрыв в Полтаве Фото: пресс-служба МВД

В результате взрыва телесные повреждения получил 73-летний владелец газового баллона, его 72-летняя жена и их 44-летний сосед. Пострадавших с ожогами различной степени и травмами медики госпитализировали в больницу.

Взрыв в Полтаве Фото: пресс-служба МВД

Во время ликвидации последствий взрыва сотрудники ГСЧС спасли 7 человек и эвакуировали двух человек с инвалидностью, которых позже передали медицинским работникам. Двое пострадавших были доставлены в больницу для оказания помощи.

Взрыв в Полтаве Фото: пресс-служба МВД

По состоянию на 02:20 7 августа, работы по ликвидации последствий взрыва успешно завершены. Сообщается, что полиция устанавливает обстоятельства взрыва.

Взрыв в Полтаве Фото: пресс-служба МВД

"В ходе проведения первоочередных следственных действий установлено, что между двумя квартирами на третьем этаже взорвался туристический газовый баллон, объемом около 8 литров", — рассказали в МВД.

Взрыв в Полтаве Фото: пресс-служба МВД

В ведомстве сообщили, что следователями полиции начато уголовное производство за нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло возникновение пожара или аварии. Сейчас продолжаются следственные действия.

Взрыв в Полтаве Фото: пресс-служба МВД

Напомним, что в Киеве произошел взрыв газа в 3:30 ночи 22 июня. Взрыв разрушил четыре квартиры, пострадали два человека, а 18 удалось спасти.

Ранее, 2 февраля, в Кропивницком взорвался газ в многоэтажке . В результате взрыва произошел пожар. Ожоги получили две девочки 13 и 8 лет, вторая попала в реанимацию.