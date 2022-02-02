"Рвануло нормально, окна вылетели": в Кропивницком взорвался газ в многоэтажке (фото, видео)

В результате взрыва произошел пожар в многоквартирном доме. Ожоги получили две девочки 13 и 8 лет, вторая попала в реанимацию. Очевидцы видели, как из дома вынесли тело мужчины.

В Кропивницком вспыхнул пожар в одной из девятиэтажек города, три человека получили травмы, а один – погиб. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Суспильне" пишет о взрыве в многоквартирном доме по улице Попова, 24, из дома вынесли тело мужчины. Очевидцы говорят о повреждении окон в соседних домах.

"Рвануло нормально, напротив в доме окна вылетели", – написал Вадим Байдак.

Ожоги получили две девочки 13 и 8 лет. Восьмилетнюю положили в реанимацию областной детской больницы, у нее ожоги 30% поверхности тела, ее состояние – средней степени тяжести, рассказал директор детской областной больницы Василий Хорощак.

По информации начальника службы по чрезвычайным ситуациям в области Виталия Миронюка, один из травмированных — работник аварийной газовой службы, работавший в доме на момент взрыва.

Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров в 16:44, а ликвидировали – в 17:03. Разрушений несущих конструкций нет, на месте происшествия работали 7 единиц техники и 28 человек личного состава ГСЧС в Кропивницком, отметили в пресс-центре.

Людей расселят в гостинице "Турист"

Местный горсовет пообещал за счет бюджета Кропивницкого поселить в гостиницу "Турист" людей, нуждающихся в жилье.

Издание "Гречка" сообщает о том, что в результате происшествия пострадало 20 квартир, выбито 70 окон. Возле подъезда дома стояла машина газовой службы и проводились работы.

По предварительным данным ГСЧС, пожар возник в результате взрыва газовоздушной смеси.

Напомним, что 22 января этого года в Днепре загорелось 9-этажное здание, в котором находится центральный офис компании АТБ. О пострадавших не сообщалось.

Фокус также писал о возгорании 13 января в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. К. Каразина. Горел второй этаж здания, всех присутствующих эвакуировали.