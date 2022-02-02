"Рвонуло нормально, вікна вилетіли": у Кропивницькому вибухнув газ у багатоповерхівці (фото, відео)

Унаслідок вибуху сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Опіки отримали дві дівчинки 13 та 8 років, друга потрапила до реанімації. Очевидці бачили, як із будинку винесли тіло чоловіка.

У Кропивницькому спалахнула пожежа в одному з дев'ятиповерхівок міста, троє людей отримали травми, а одна – загинула. Про це повідомили в пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

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"Супільне" пише про вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24, з будинку винесли тіло чоловіка. Очевидці говорять про пошкодження вікон у сусідніх будинках.

"Рвонуло нормально, навпроти в будинку вікна вилетіли", — написав Вадим Байдак.

Опіки отримали дві дівчинки 13 та 8 років. Восьмирічну поклали в реанімацію обласної дитячої лікарні, у неї опіки 30% поверхні тіла, її стан – середнього ступеня тяжкості, розповів директор дитячої обласної лікарні Василь Хорощак.

За інформацією начальника служби з надзвичайних ситуацій в області Віталія Миронюка, один із травмованих — працівник аварійної газової служби, який працював у будинку на момент вибуху.

Пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів о 16:44, а ліквідували – о 17:03. Руйнувань несучих конструкцій немає, на місці події працювали 7 одиниць техніки та 28 осіб особового складу ДСНС у Кропивницькому, зазначили в пресцентрі.

Людей розселять у готелі "Турист"

Місцева міськрада пообіцяла за рахунок бюджету Кропивницького поселити в готель "Турист" людей, які потребують житла.

Видання "Гречка" повідомляє про те, що внаслідок події постраждало 20 квартир, вибито 70 вікон. Біля під'їзду будинку стояла машина газової служби та проводилися роботи.

За попередніми даними ДСНС, пожежа виникла внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

Нагадаємо, що 22 січня цього року в Дніпрі спалахнула 9-поверхова будівля, у якій розташований центральний офіс компанії АТБ. Про постраждалих не повідомлялося.

Фокус також писав про спалах 13 січня в головному корпусі Харківського національного університету імені В. К. Каразіна. Горів другий поверх будівлі, всіх присутніх евакуювали.