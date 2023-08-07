Незаконно вырубали леса: на Полтавщине обезвредили группу "черных лесорубов" (фото)

В результате несанкционированной вырубки деревьев нанесен ущерб почти на 500 тысяч гривен, рассказали в Офисе генерального прокурора. Обвинительный акт в отношении противоправных действий злоумышленников направлен в суд.

Полтавской областной прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, которая совершала незаконную порубку деревьев и сбыт их продукции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что несанкционированная вырубка деревьев происходила на участке, который находится на балансе производственного подразделения "Лубенская дистанция защитных лесонасаждений" регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця".

Среди обвиняемых 5 человек, а также бывший временно исполняющий обязанности начальника отделения полиции, который пытался помочь организатору группы избежать ответственности за уголовные правонарушения против окружающей среды.

Вырубка лесов на Полтавщине Фото: Офис генерального прокурора

Группе инкриминируется ряд преступлений, включая незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозку и сбыт незаконно срубленных деревьев.

Бывший правоохранитель обвиняется в принятии неправомерной выгоды, а также организатор группы — за предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Следствие установило, что группа действовала на территории лесополос, принадлежащих Южной железной дороге АО "Укрзализныця". Спиленные деревья перевозились и измельчались для дальнейшей продажи. По подсчетам, нанесен почти 500 тысяч гривен убытков.

Вырубка лесов на Полтавщине Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, что 10 июля Фокус писал, что вырубка лесов в тропических лесах Амазонки сократилась на поразительные 33,6% — это самый низкий показатель с 2019 года. Спутниковые данные Национального института космических исследований Бразилии показывают, что в первой половине 2023 года было вырублено около 1 000 квадратных миль леса. Исследования показывают, что за аналогичный период 2022 года было вырублено не менее 1 500 квадратных миль леса.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что российские захватчики продолжают активно уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных украинских территорий. С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка лесов в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины.