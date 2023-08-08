Присягнул на верность РФ и пытал украинцев: СБУ задержала коллаборанта в Херсоне (фото)

Злоумышленник добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами и стал "инспектором" в местной тюрьме. Он участвовал в похищении украинцев и применял к ним пытки. Ему грозит до 15 лет заключения.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, который помогал российским оккупантам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, пособником врага оказался житель областного центра, который после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Подписав "присягу гражданина РФ", его назначили "младшим инспектором" в местной тюрьме под названием "изолятор № 1". На этой "должности" он конвоировал похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где участвовал в пытках над потерпевшими", — говорится в сообщении ведомства.

Служба безопасности установила, что коллаборационист избивал украинских пленников, забирал у них личные вещи и на долгое время оставлял без еды и воды.

"Во время физического насилия над потерпевшими коллаборационист неоднократно угрожал им убийством. Таким образом рашисты пытались запугать местных жителей и "сломать" боевой дух участников движения сопротивления", — отметили в СБУ.

Отмечается, что после деоккупации Херсона вражеский приспешник пытался "залечь на дно", чтобы избежать ответственности, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

При обыске его жилья СБУ обнаружила:

оккупационный "пропуск", который позволял ему беспрепятственно проезжать через российские блокпосты;

"выписку из приказа" о назначении на "должность" в рядах захватнического органа;

"справку" о зачислении в администрацию российского застенка;

подписанную коллаборационистом "присягу" на верность стране-агрессору и заявление на получение гражданства РФ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее, 8 августа сообщалось, что в Донецкой области в Покровском районе спецслужбы Украины разоблачили женскую агентурную сеть. Злоумышленницы работали на ФСБ России и "сливали" информацию "вагнеровцам".

Напомним, что 28 июля, бывшему руководителю оккупационной "Волновахской исправительной колонии" (Еленовская колония) сообщили о подозрении из-за массовых издевательств над украинскими военнопленными.