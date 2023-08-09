"Ответственность остается": в СБУ прокомментировали освобождение из-под стражи митрополита Павла

Несмотря на внесенный залог, на бывшего наместника Киево-Печерской лавры суд наложил ряд ограничений — его обязали носить электронное средство контроля и не покидать село Вороньков Киевской области.

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала освобождение из-под стражи митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, за которого недавно внесли залог в размере 33,3 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры путем внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативного содержания под стражей", — отметили в ведомстве

После освобождения из-под стражи суд наложил ряд ограничительных мер на митрополита:

носить электронное средство контроля;

не покидать с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

Как известно, 7 августа, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи . За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов.

Напомним, что 1 апреля сообщалось, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла (Петра Лебедя) обвиняют в разжигании межрелигиозной ненависти и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. В апреле 2023 года Шевченковский суд Киева отправил Павла Лебедя на 60 суток под круглосуточный домашний арест.

Ранее, 4 июля, Фокус писал, что во время заседания суда митрополит УПЦ Павел пожаловался, что постоянно находится на "подзарядке" из-за электронного браслета, и теперь он не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".