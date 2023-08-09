Вместо мочи сдал воду: судья Тандыр, который насмерть сбил бойца НГУ, мошенничал с анализами

Во время судебного заседания по делу прокурор заявил, что Алексей Тандыр мошенничал с анализами и зачитал заключение экспертизы, которое это подтвердило.

Судья Алексей Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну. Таким образом он пытался смахивать с анализами, чтобы скрыть, что на момент смертельного ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет "Бабель".

По словам адвоката семьи погибшего Виталия Сердюка, трюк с анализами затянул время проведения экспертизы — она длилась более 2 месяцев. Сначала тесты показали, что в биоматериалах нет алкоголя. Далее их исследовали и обнаружили, что вместо мочи судья сдал воду, а также слюну — в ней и обнаружили алкоголь.

Во время судебного заседания по делу прокурор подтвердил, что Алексей Тандыр махлевал с анализами и зачитал заключение экспертизы, которое это подтвердило.

Адвокат Тандыра утверждает, что ознакомился с результатами экспертизы на алкоголь, и говорит, что ни в крови, ни в моче алкоголя не нашли.

9 августа суд рассматривал, оставлять ли Алексея Тандыра в СИЗО. Как сообщает "Суспільне", в конце концов судья отклонил апелляцию на меру пресечения Алексею Тандыру и оставил его под стражей до 26 августа без права внесения залога.

Напомним, что судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил насмерть на блокпосту нацгвардейца Вадима Бондаренко.

Ранее сообщалось, что 26 мая на блокпосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья сбил военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко, и тот скончался на месте от полученных травм. Виновника ДТП Алексея Тандыра задержали. Он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

27 мая Печерский суд Киева начал рассмотрение дела судьи. Во время заседания Тандыр заявил, что не считает себя виновным в трагедии.