Убытков почти на 50 млн долларов: САП завершила расследование против экс-главы Мининфраструктуры

Утверждается, что в рамках расследования также фигурирует бывший помощник министра. Чиновникам грозит наказание от трех до шести лет заключения.

8 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершил досудебное расследование по делу бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя, которых подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Об этом сообщили в пресс-службе САП в Telegram.

"Сейчас детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в 2015 году бывший министр вместе со своим первым заместителем, который был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ о разрешении частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный", который является государственной собственностью и находится в пользовании Администрации морских портов Украины (АМПУ), а потому право на сборы принадлежит только государственному предприятию.

Однако согласно изданному приказу государственному предприятию предназначалась лишь часть средств, другая же взималась частными компаниями. В результате чего ГП "АМПУ" был нанесен ущерб в размере более 49,63 миллиона долларов.

Таким образом действия бывших должностных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

В публикации не упоминается имя экс-главы Министерства инфраструктуры, однако 22 февраля НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Министерства инфраструктуры Андрею Пивоварскому, который занимал должность главы ведомства с 2014 по 2016 год. В частности, в июле 2015 года изданный экс-министром и его заместителем указ предусматривал взыскание половины корабельного сбора с судов в морском порту "Южный" частными компаниями. Однако это было исключительной прерогативой ГП "АМПУ", как пользователя акватории порта, принадлежащего государству.

В свою очередь следователи выяснили, что указ не имел необходимого экономического обоснования и был принят вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП "АМПУ".

Напомним, 8 августа 2023 года прокуроры САП вручили подозрение нардепу Анатолию Гунько. Его обвинили в неправомерном получении финансовой выгоды за предоставление частному предпринимателю государственных земель в аренду.