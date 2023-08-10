ЧП под Львовом: четверо людей отравились газами от гниения картофеля, детали

Высокая концентрация опасных веществ предположительно могла возникнуть из-за испорченных овощей, хранившихся в подвале. На месте ЧП спасатели обнаружили тела четырех человек.

В селе Повитно Львовской области четыре человека отравились газами, которые накопились в подвале. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По информации ГСЧС, 9 августа в 19:45 спасатели поступили сообщение о том, что в селе Повитно в подвальном помещении двухэтажного жилого дома отравились неизвестными веществами четыре человека.

После того как сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия, они обнаружили, что в подвале, где погибли люди, хранилась картошка. Предположительно, они потеряли сознание, надышавшись опасными газами.

"Такая высокая концентрация газов вероятно могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении. Во время разложения органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы", — пояснили в ГСЧС.

В результате отравления погибла женщина 1956 года рождения и трое мужчин — 1952, 1978 и 1971 годов рождения. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале августа стало известно, что в селе Ходосовка Киевской области утонул 10-летний мальчик Иван. По информации правоохранителей, ЧП произошло на престижной базе отдыха. В день происшествия 36-летний тренер по футболу, который работал в детском лагере по устной договоренности с хозяевами, повел восьмерых школьников купаться на озеро, глубиной девять метров, и оставил детей одних. Накануне он катал мальчиков на катамаране без спасательных жилетов. Правоохранители задержали подозреваемого.

Фокус также писал 2 августа, что во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны группы "Ї" массово отравили офицерский состав российских захватчиков во время празднования "Дня ВМФ". 17 человек отправили в госпиталь в тяжелом состоянии. Двое офицеров умерли. Оккупационные власти подозревают применение цианида и пестицидов в пище.