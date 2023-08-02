Новая диверсия: партизаны отравили в Мариуполе 17 оккупантов, — советник мэра

Как минимум двое российских офицеров скончались после действий представителей сопротивления "Ї". Оккупационные власти не исключают применение цианида и пестицидов.

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Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны группы "Ї" массово отравили офицерский состав российских захватчиков во время празднования "Дня ВМФ". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его информации, в тяжелом состоянии в госпиталь отправили 17 российских военных. Двое офицеров умерли.

"Судьба остальных 15 до конца не решена", — сообщил советник мэра Мариуполя.

Он также добавил, что оккупационные власти подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

"Наши с улыбкой говорят "на крыс всегда хватит ядов"", — отметил Андрющенко.

Напомним, 29 июля украинские партизаны группы "Ї" провели операцию против российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе, уничтожив их технику и оборудование. Группа городского сопротивления обезвредила три грузовика и место дислокации инженерного подразделения ВС РФ. Также партизаны вывели из строя оборудование для изготовления так называемых "зубов дракона", которые производят на бетонном мини-заводе в районе АС2.

1 августа стало известно, что российские оккупанты перебрасывают живую силу и боекомплекты на Бердянское направление. Речь шла о более 20 грузовиках и инженерных машинах.

Фокус писал 4 июля, что связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина медиа подтвердило, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе, поделившись подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". По информации СМИ, генералы ВС РФ были настроены взять город быстро и любой ценой.

Фокус также сообщал, что с 1 сентября в школах оккупированного Мариуполя введут дресс-код для учителей. Женщинам запретят красить волосы и пользоваться косметикой. На занятиях они должны будут носить только серую одежду классического типа, а волосы собирать в пучок. Мужчинам запретят отращивать бороду, а из одежды можно будет носить классический костюм и галстук.