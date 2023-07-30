Взорвали грузовики и здание с военными РФ: в Мариуполе партизаны устроили диверсию (фото)

Группа "Ї" Мариупольского сопротивления обезвредила три грузовика и место дислокации инженерного подразделения ВС РФ. Также выведено из строя оборудование для изготовления так называемых "зубов дракона".

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В Мариуполе 29 июля украинские партизаны провели успешную диверсионную операцию против оккупантов. Детали рассказали в Центре Национального Сопротивления.

По сведениям центра, группа "Ї" Мариупольского сопротивления обезвредила три грузовика российских военных и нанесла значительные повреждения зданию, где было военно-инженерное подразделение оккупантов.

Партизаны вывели из строя оборудование для изготовления оборонительных сооружений — так называемых "зубов дракона". Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что "зубы дракона" производят на бетонном мини-заводе в районе АС2.

Взрыв раздался возле бетонного завода в районе АС2

Звук взрыва в этом районе слышали в 20:11. После него в воздух поднялась стена дыма с характерной вонью горения, добавил советник мэра.

Пророссийские Telegram-каналы 29 июля писали о взрывах в микрорайоне Азотный.

Напомним, что Андрющенко 24 июля сообщал о минировании мостов в Мариуполе и ограничении прохода по ним. По его оценкам, ВС РФ реально готовятся к неминуемой битве за город.

В этот же день были замечены передвижения колонн военной техники из Мариуполя в сторону Бердянска Запорожской области. В двух колоннах ехали грузовики с боекомплектом и пушками класса "Рапира".