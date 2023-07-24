Готовятся к битве: в Мариуполе ВС РФ заминировали все мосты, — советник мэра (видео)

По словам мэра оккупированного города Петра Андрющенко, россияне оборудовали у каждого моста оборонительные сооружения и ограничили там проход. По мнению чиновника, военные готовятся к битве за город.

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Во временном оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты заминировали мосты и ограничили проход по ним. Об этом 24 июля сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, возле каждого моста оккупанты обустроили оборонные сооружения, территорию которых обнесли забором.

"Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды россияне реально и прочно готовятся к неминуемой битве за Мариуполь", — сообщил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

24 июля сообщалось, что в Мариуполе было зафиксировано значительное передвижение российских военных, которые направляются в сторону Запорожской области, к городу Бердянск.

12 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты распространяют ложную информацию о безопасности в Мариуполе, чтобы заманить своих соотечественников на море. Туристы из России, которые приезжают на отдых в Мариуполь, выражают недовольство тем, что город на самом деле является руинами и не соответствует пропагандистским представлениям.

11 июля стало известно, что итальянский уличный художник Джорит Чиро Черулло нарисовал мурал с изображением девочки в оккупированном Мариуполе.

4 июля возле Мариуполя нашли мертвой ранее пропавшую 12-летнюю девочку. По словам российских журналистов, есть две версии смерти ребенка. Обе связаны с военными ВС РФ.

Кроме того, по информации мэрии города, в Мариуполе есть случаи убийства российских военных. Однако, согласно данным городского совета, факты этих смертей тщательно скрываются военным командованием Российских Вооруженных Сил.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.