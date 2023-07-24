"Самое большое перемещение": в Мариуполе зафиксировали вражеские колонны ВС РФ (фото, видео)

Силы сопротивления зафиксировали как минимум две вражеские колонны по 30 единиц техники. В частности, это были грузовики с БК и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусы с личным составом.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали большое передвижение российских военных. Они направляются в сторону Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Самое большое открытое перемещение за последние месяцы с начала лета", — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, в воскресенье по меньшей мере две колонны по 30 единиц, в том числе грузовики с БК и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусами с российскими военными, двигались с Новоазовского направления в сторону Мангуша/Бердянска.

Перемещение вражеской техники в Мариуполе

Петр Андрющенко заявил, что сейчас устанавливают, этими вражескими колоннами пополнят ли личный состав лагерей подготовки, который на прошлой неделе перебросили на Бердянское и Мариупольское направления, по информации Генштаба. Также это может быть пополнение личного состава на линии фронта в Запорожской области.

Напомним, 7 июля стало известно, что оккупанты начали подтягивать резервы в Донецкой области. В частности, перемещение техники и движение оккупантов (около 7-10 тысяч новых солдат РФ) фиксируют в районе Мариуполя Донецкой области.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о проблемах оккупантов с финансированием Мариуполя. Также он убежден, что Кремль не хочет напрасно тратить средства на территорию, которую Украина скоро деоккупирует.