В Донецке и Мариуполе сообщили о мощных взрывах: что известно (видео)

Местные паблики сообщают о звуках взрывов в Азотном микрорайоне Донецка, в то время как в Мариуполе на месте предполагаемого удара поднимается столб дыма.

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Во временно оккупированных городах Донецк и Мариуполь прогремела серия взрывов. Об этом 29 июля сообщили советник мэра Петр Андрющенко и глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Согласно сообщению Андрющенко, в пригороде Мариуполя, а также в районе автостанции №2 в Мариуполе.

"20:11 звук взрыва слышат в Мариупольском районе. В то же время в районе АС2 в Мариуполе поднимается стена дыма с характерным запахом горения", — написал Андрющенко.

Кроме того, в пророссийском Telegram-канале "Типичный Донецк" сообщили, что взрывы якобы прогремели в микрорайоне Азотный.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 29 июля Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела погибли двое человек, еще одна женщина получила ранения. Также взрывной волной повредило супермаркет и многоэтажку.

Днем ранее, 28 июля, оккупанты ударили по Днепру. В результате вражеской атаки 9 человек получили ранения.