Нова диверсія: партизани отруїли в Маріуполі 17 окупантів, — радник мера

Щонайменше двоє російських офіцерів померли після дій представників опору "Ї". Окупаційна влада не виключає застосування ціаніду і пестицидів.

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У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани групи "Ї" масово отруїли офіцерський склад російських загарбників під час святкування "Дня ВМФ". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його інформацією, у важкому стані до госпіталю відправили 17 російських військових. Двоє офіцерів померли.

"Доля інших 15 до кінця не вирішена", — повідомив радник мера Маріуполя.

Він також додав, що окупаційна влада підозрює застосування ціаніду і пестицидів у їжі.

"Наші з посмішкою кажуть "на щурів завжди вистачить отрут"", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, 29 липня українські партизани групи "Ї" провели операцію проти російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі, знищивши їхню техніку та обладнання. Група міського опору знешкодила три вантажівки та місце дислокації інженерного підрозділу ЗС РФ. Також партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення так званих "зубів дракона", які виробляють на бетонному мінізаводі в районі АС2.

1 серпня стало відомо, що російські окупанти перекидають живу силу та боєкомплекти на Бердянський напрямок. Йшлося про понад 20 вантажівок та інженерних машин.

Фокус писав 4 липня, що пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина медіа підтвердило, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі, поділившись подробицями штурму Маріуполя російськими військами та бойовиками "ДНР". За інформацією ЗМІ, генерали ЗС РФ були налаштовані взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Фокус також повідомляв, що з 1 вересня в школах окупованого Маріуполя введуть дрес-код для вчителів. Жінкам заборонять фарбувати волосся і користуватися косметикою. На заняттях вони повинні будуть носити тільки сірий одяг класичного типу, а волосся збирати в пучок. Чоловікам заборонять відрощувати бороду, а з одягу можна буде носити класичний костюм і краватку.